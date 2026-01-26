俳優・大森南朋（５３）に“５０代の青春”が到来している。現在放送中のフジテレビ系ドラマ「ラムネモンキー」（水曜、後１０・００）では、反町隆史（５２）、津田健次郎（５４）とトリプル主演を務めている。人生に行き詰まった大人たちの再会と再生を描く“青春回収ヒューマンコメディー”で、同世代の役者陣から刺激を受ける日々を過ごしている。俳優生活は３０年を越え、円熟味は増すものの「現場に行くのが楽しい。今がす