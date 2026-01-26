香りは目に見えないからこそ、記憶に深く残るもの。LOA THE OILが大切にしてきた“余韻”の美しさに、Swarovski®Crystalsの光の哲学が重なり、新たなコラボレーションプロダクト「Water Wave」が誕生しました。日常にそっと溶け込みながら、確かな存在感を放つその佇まいは、フレグランスという枠を超えた体験そのもの。香りと光が織りなす静かなラグジュアリーを、髪を通して感じてみてはいかがでしょうか♡