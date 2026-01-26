【バンコク＝井戸田崇志】２０２５年の新車販売台数で、マレーシアがインドネシアを初めて抜き、東南アジアで最大の市場となった。高い経済成長で販売を伸ばすマレーシアに対し、日本メーカーが高いシェア（占有率）を握るインドネシアとタイは落ち込んでおり、日本メーカーは戦略の見直しが迫られそうだ。初の栄冠マレーシア自動車協会（ＭＡＡ）によると、２５年の新車販売台数は前年比０・５％増の８２・１万台で、４年連続