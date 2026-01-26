WHO＝世界保健機関は、アメリカが脱退を「完了した」と発表したことを受け「遺憾に思う」と声明を出しました。【映像】WHOの声明WHOは24日、アメリカのトランプ政権がWHOからの脱退手続きを「完了した」と発表したことを受けて「この決定はアメリカと世界の両方をより危険にさらす」と遺憾の意を示しました。トランプ大統領は去年1月、2期目の就任直後に、WHOに対して新型コロナウイルスへの対応に不備があり、中国寄りだ、