アメリカでも冬の嵐が訪れていて、南部から北東部を中心に24の州で緊急事態宣言が出されています。【映像】緊急事態宣言が出されるほどの大雪の様子鈴木彩加「いつもは人で溢れている週末のセントラルパークですが、人がまばらです。降り続く雪の影響で歩道と車道の境がわからなくなっています」25日ニューヨーク郊外では積雪が45センチを超える予想で、これまでに市内で寒波の影響で5人の死亡が確認されました。アメリカ国内