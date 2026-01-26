【本日の見通し】介入警戒と米国売りが重石 先週金曜日の日本時間夕方、ドル円は159円台から157円台前半まで急落した。158円台に戻してもみ合った後、NY市場では155円台まで売り込まれる展開となった。日本銀行によるレートチェックの噂に加え、NY市場ではNY連銀によるレートチェックの噂も流れた。さらに週末、米上院民主党のシューマー院内総務が、30日に期限を迎える2026年度予算案を阻止す