東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値155.70高値159.23安値155.63 161.68ハイブレイク 160.45抵抗2 158.08抵抗1 156.85ピボット 154.48支持1 153.25支持2 150.88ローブレイク ユーロドル 終値1.1828高値1.1834安値1.1728 1.1971ハイブレイク 1.1903抵抗2 1.1865抵抗1 1.1797ピボット 1.1759支持1 1.1691支持2 1.1653ロ