26日（月）大雪のピークは過ぎても、厳しい寒さが続くでしょう。＜26日（月）の天気＞北日本は冬型の気圧配置が続いている一方で、西から高気圧が張り出して冬型がゆるんできています。北日本では午前中を中心に雪やふぶきになりますが、次第に弱まる見込みです。北陸〜西日本の日本海側では、午前中のうちに雪のやむところが多いでしょう。今シーズン最強最長寒波の影響で、各地で平年を大きく上回る積雪となっています。午前5時