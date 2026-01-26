物価高で節約ムードが漂うなかでありながらも、日本各地には“驚愕の爆買い客が集まるお店”が存在する。彼らは一体何のために、いくら爆買いするのか？梅沢富美男＆滝沢カレンをスタジオゲストに迎える本日1月26日（月）放送の『10万円でできるかな』では、いま飛ぶ鳥を落とす勢いの「爆買い三大スポット」を大調査。「深夜営業の大人気ディスカウントストア」、「日本最大級のホームセンター」、「連日大行列の鮮魚専門スーパー