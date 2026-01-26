倒木の影響で秋田新幹線の運転がストップしています。JR秋田支社によりますと午前6時過ぎ、仙北市にある刺巻駅と神代駅の間を走行中だった田沢湖線の上り回送列車が、倒れかかっていた木と衝突し停車しました。このため現在、秋田新幹線は秋田駅と盛岡駅の間で運転を見合わせていて、始発の上りは大曲駅で停車中です。また上りと下りあわせて2本の区間運休がすでに決まっています。JRが倒れかかっていた木の撤去作業などをしていて