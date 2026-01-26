○経済統計・イベントなど １０：３０日・５年物クライメートトランジション国債の入札 １４：００日・景気動向指数（改定値） １８：００独・ＩＦＯ企業景況感指数 ２２：３０米・耐久財受注 ※米・２年物国債入札 ※オーストラリア，インド市場が休場 ○決算発表・新規上場など 決算発表：ＫＧ情報，コーテクＨＤ，オービック，ＯＢＣ，日本高純度，インソース，ＳＡＮＥＩ