２３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円７０銭前後と前日と比べて２円７０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円０６銭前後と同２円１５銭程度のユーロ安・円高だった。 日銀の植田和男総裁が２３日夕の記者会見で、追加利上げに積極的な姿勢を示さなかったことからドル円相場は１５９円２３銭まで上伸する場面があったものの、その後