２６日の東京株式市場で、日経平均株価は大幅反落の見通し。５万３０００円を下回る水準まで調整する場面がみられそうだ。前週末２３日の米国市場はＮＹダウが下落した一方、ナスダック総合株価指数とＳ＆Ｐ５００指数がプラス圏で終了するなど主要３指数は高安まちまち。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は１％を超す下げとなった。原油先物相場の上昇を受け原油関連株が堅調となった半面、決算発表を行ったインテル＜IN