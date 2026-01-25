急性大動脈解離の原因となる可能性の高い食べ物・飲み物・嗜好品とは？メディカルドック監修医が解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「急性大動脈解離の原因」となる可能性の高い食べものはご存知ですか？医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：小鷹 悠二（おだかクリニック） 福島県立医科大学医学部卒業 / 専門は循環器内科 / 2009/4月～2013/3月宮城