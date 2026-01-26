松本清張の作品に登場する女性たちは、タブーに触れ、復讐に身を焦がし、ときに悪事に手を染めていく。なぜ清張は、女性の狂気を生々しく描くことができたのか。清張の人生をたどると、これまであまり語られてこなかった女性との意外な関わりが浮かび上がってくる。作品世界を支えてきた、稀代の作家の女性遍歴に迫る。※本稿は、文芸評論家の酒井 信『松本清張の昭和』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。まだ弱い立場に