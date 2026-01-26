【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONES松村北斗が東大法学部を主席で卒業した弁護士・烏丸真司を演じる『九条の大罪』のティーザー予告が解禁となった。 ■悪徳弁護士と呼ばれる九条の弁護は“正義”か“悪”か？ TBSとNetflixによるオリジナル作品『未来日記』、『離婚しようよ』に続く第3弾となる本作は、2026年4月2日にNetflixで190以上の国や地域で世界独占配信される。 本作の主人公は弁護士・九