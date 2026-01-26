2026年1月22日、韓国メディア・毎日経済は「現代自動車の労働組合が次世代ロボット『アトラス』の導入を阻止するため、全面戦争を宣言した」と伝えた。全国金属労組現代自動車支部は22日、「海外への生産移管、新技術導入（ロボットによる自動化）、労使による合意のない一方通行は絶対に容認できない」とする声明を発表した。その中で、「大量生産や現場投入による雇用への影響が予想される」として、人型ロボット「アトラス」は