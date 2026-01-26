広島・田村俊介外野手（２２）が２５日、５年目となる今季への強い思いを明かした。２３日から広島県廿日市市の大野練習場での合同自主トレに合流。今オフは「内面から変える。自分に厳しく」と野球に対する姿勢から見直す自己改革に着手。同学年のドラフト１位・平川連外野手（２１）の加入も刺激に、目標に掲げる開幕スタメンの座を狙っていく。目の色を変え、黙々とバットを振り込んだ。田村にとって野球人生を左右する重要