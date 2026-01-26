19日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した館山昌平氏と佐伯貴弘氏が、日本ハムについて言及した。日本ハムは昨季83勝57敗3分でリーグ優勝したソフトバンクに4.5ゲーム差の2位だった。このオフはソフトバンクを自由契約になったパ・リーグ最多勝の有原航平の獲得に成功し、先発投手陣に厚みが出た。館山氏は「かなり厚くなりましたよね。昨年も完投数はリーグトップを走っていたわけで、そこに有原