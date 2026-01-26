【モデルプレス＝2026/01/26】TBSとNetflixによるオリジナル作品第3弾となる「九条の大罪」の実写シリーズが、2026年4月2日に190以上の国や地域に世界独占配信されることが決定。本作初の映像となるティーザー予告、追加キャストも解禁された。【写真】人気漫画、実写ティザー予告初解禁◆「九条の大罪」映像初解禁九条法律事務所の弁護士・九条間人（柳楽優弥）のもとに訪れるのは、半グレ、ヤクザ、前科持ちなどの社会のはぐれモ