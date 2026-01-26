猫ちゃんたちに近づく赤ちゃん…少しだけ警戒する猫ちゃんたち…。猫ちゃんと赤ちゃんの絶妙な距離感が注目を集めています。話題の動画の再生回数は58万回を超え「もっと強く躾してくださいよ！みたいな目がウケる」「「な、何なんですかあの子は…」て顔してて可愛い」「赤ちゃんと猫の組み合わせはあかんキュン死する」といったコメントが集まっています。 【動画：予測不能な行動をする赤ちゃん→２匹のネコが困惑して…『心の