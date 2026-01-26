元モーニング娘。の歌手・田中れいなが24日、自身のインスタグラムを更新。メイクをした写真を投稿し「どっちの顔の方がよく見える？！と問いかけ、反響を呼んでいる。 【写真】メイクって本当にすごい！上目遣いが絶妙な「フラッシュあり」ショット 「2週間ぶりに ちゃんとメイクしました改めて思ったけどメイクって本当にすごい。顔変わる」と投稿した田中。続けて「1.2枚目フラッシュあり3枚目なしっちゃけ