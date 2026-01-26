タレント・西山浩司が24日、自身のインスタグラムを更新。一世を風靡した「イモ欽トリオ」の3ショットをアップし、反響を呼んでいる。 【写真】45年経っても“なぁ～”かよしファン歓喜の懐かしすぎる3ショット イモ欽トリオは1981年にフジテレビ系「欽ドン！良い子悪い子普通の子」から生まれたフツオ役の長江健次、ヨシオ役の山口良一、ワルオ役の西山のユニット。デビュー曲「ハイスクールララバイ