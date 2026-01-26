シント＝トロイデン日本代表FW後藤啓介が決勝弾をアシスト欧州の1部リーグで得点王争いを繰り広げているストライカーが、超絶アシストを魅せた。今シーズン、ベルギー1部アンデルレヒトから同シント＝トロイデンへ期限付き移籍している日本代表FW後藤啓介は、1月24日に行われた第22節のRAALラ・ルヴィエール戦で決勝ゴールをアシストした。自陣からの超ロングスルーパスに、SNS上でも衝撃が走っている。レギュラーシーズンの首