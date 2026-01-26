座りっぱなしの生活は健康に悪いといわれており、長時間座り続ける生活によって脳が萎縮し、認知機能が低下するとの研究結果もあります。ところが、オーストラリアやカナダの研究チームが行った体系的なレビューにより、同じ座った状態の活動でも種類によって脳への影響が異なることがわかりました。Individual sedentary activities and cognitive function in middle-aged and older adults: A systematic review - Jiatong Chen