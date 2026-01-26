▼静岡県（静岡地方気象台・２６日５時）【中部】晴れ後時々くもり【西部】晴れ後時々くもり【東部】晴れ後時々くもり【伊豆】晴れ時々くもり▼愛知県（名古屋地方気象台・２６日５時）【西部】晴れ後時々くもり【東部】晴れ後時々くもり▼岐阜県（岐阜地方気象台・２６日５時）【美濃地方】晴れ時々くもり【飛騨地方】くもり時々晴れ▼三重県（津地方気象台・２６日５時）【北中部】くもり時々晴れ【南部】晴れ時々くもり