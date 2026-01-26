衆議院選挙があす公示されますが、この時期に選挙を行なうことについて「よくない」と考える人がおよそ6割にのぼることがANNの世論調査でわかりました。調査はこの週末、ご覧の方法で行いました。【映像】ANNの世論調査の結果この時期に衆院選を行なうことについては「よい」という答えが27パーセントで「よくない」が58パーセントでした。高市総理の「責任ある積極財政」で経済が上向くと「思う」という人は40パーセント、