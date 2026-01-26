あいの風とやま鉄道によりますと、きょう午前６時３０分ごろ富山と呉羽の間にある踏切で、貨物列車と自動車が衝突しました。このため富山・高岡の上下線で列車の運転を見合わせています。運転再開は８時３０分ごろを見込んでいて、この影響で上り２本、下り３本の列車の運休が決まっています。今後の情報に注意してください。