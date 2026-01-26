赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とした実写映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の新たな公開日が6月12日に決定した。このほどAぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健と草間リチャード敬太、関西ジュニアの西村拓哉演じる“6つ子”による場面写真が公開された。【写真】第一弾は…Snow Manが最強の6つ子『おそ松さん』に松野家の6つ子、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松は20歳