オンもオフもパワフルに活動できる週。反面、元気が良すぎて人と衝突する気配が。仕事でも、直球すぎる発言は控えましょう。金運は充実の星回り。欲しかったものが手に入ったりプチサプライズが期待できます。恋愛は、自分主催の集まりの中に楽しい出会いが潜んでいそう。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら