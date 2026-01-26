気疲れしやすい週。体調も喘息に見舞われるなど崩れそう。馴染みの場所や癒しオーラが漂うお店が開運スポット。仕事で複数案件を抱えている人は、縮小したり絞る工夫を。また、断捨離にツキあり。意外な家宝が見つかるかも。恋愛はやたら調子のいいタイプには警戒して。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら