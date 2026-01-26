好調週。気の合う人と楽しい時間を共有できそう。美意識が優れるのでイメチェンや美活も◎。ただ、仕事はうっかりミスをしがち。金銭が絡むいつも以上に案件は慎重に対応して。恋愛は自分に似た感性の持ち主と意気投合します。カップルはセレブなデートを楽しめそう。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら