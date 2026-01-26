ライフスタイルが充実する週。特に美活への投資にツキあり。漸く満足のいく美を手にできるかも。また、心身を綺麗に整えるレジャーも○。仕事は余裕を持って動かないと痛いミスをする恐れが。恋愛は自分が輝けるスポットに出会いがあります。カップルは嫉妬を抑えて。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら