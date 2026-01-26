突然ライバルが登場するなど仕事運が不穏な週。クライアントや上司への言動には気を配って。また、断捨離に励みシンプルな生活環境を整えると運気アップを図れます。金運は、手軽にチャレンジできる財テクにツキあり。恋愛はアプリなどで気が合う相手と出会えるかも。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら