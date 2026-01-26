対人面が不調な週。面倒な付き合いに時間を取られストレスを溜めがち。一人の時間を有効に使うと○。仕事も一人で淡々とこなす作業に成功が潜んでいます。金運は賢い貯蓄ができそう。恋愛は強引なタイプに引き寄せられそう。その気がない相手なら最初から近づかないこと。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら