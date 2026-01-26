ストイックな星回り。自分を甘やかすと痛い目に遭いそう。ショートで達成できる目標を作り頑張って。仕事はあえて地味な作業に力を注ぐと○。金運はバカンス先での紛失に注意。恋愛は持ち前の洞察力の良さが裏目に出がち。好きな人の気持ちなど下手に深読みしないこと。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら