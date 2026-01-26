解決した問題が勃発するなど不安定な週。仕事は一度決めたことは撤回せず突き進むと吉。金運は副業で潤う暗示。ふらりと入ったショップで素敵なものも手に入りそう。恋愛は会話が弾む人やこだわりが強い相手が本命に。また、素敵な出会いはアウェイな場所に潜んでいます。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら