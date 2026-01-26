何事も前向きに取り組める週。仕事は新たなスキル磨きにつきあり。将来目指したいことが見つかるかも。対人面は協調性が開運アクション。頼りになる人物が出現しそう。金運は低め。堅実にやりくりしないとピンチに。恋愛は明るく天真爛漫なアピールがモテ度アップに。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら