個性を生かし活躍できる週。仕事はやりがいあることを手にできます。転職や独立などもラッキーな流れに進んでいきそう。また、金運も◎。得意なことや推し趣味が収入に繋がる暗示が。恋愛は魅力が輝く星回り。寒いからと家にこもっていないでアクティブに出会いを求めて。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら