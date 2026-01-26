内面のブラッシュアップが開運を招く週。コンプレップスや苦手意識の解消に励みましょう。また、仕事はグローバルな分野にツキあり。語学の学びも◎。金運は3がラッキーナンバー。恋愛は近場で気になる相手が出現しそう。人の紹介にも素敵な出会いが潜んでいます。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら