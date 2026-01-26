高校生の建設業に関する知識や実践力を競う「コンストラクション甲子園」の決勝大会が札幌で開催されました。参加したのは全道の地区予選を勝ち抜いた10チームです。おととい（24日）札幌市内で開催された「コンストラクション甲子園」決勝大会では、パスタで橋を作りどれだけの重さに耐えられるかを競う競技や、建設にまつわるクイズが実施されました。この大会は建設業の魅力や仕事内容を若い世代に知ってもらおうと開催さ