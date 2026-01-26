青森県平川市でスノーモービルに乗車して入山したおよそ10人と連絡がとれなくなっています。警察は、遭難したとみて捜索する予定です。【映像】スノーモービルで入山した約10人遭難 青森・平川市きのう午後9時半ごろ青森県・平川市で「スノーモービルを乗りに行った人たちが帰って来ない」と警察に通報がありました。警察によりますと、通報者の家族を含む、およそ10人と連絡がとれなくなっているということです。およそ10