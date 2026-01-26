タレントの益若つばさ（40）が26日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。ウサギの絵文字を添えた益若。グレーと黒で統一されたミニ丈ワンピースコーデを披露した。「レアチーズのデザート作った」とコメント。お店顔負けのクオリティの手作りお菓子もアップした。ファンからは「つーちゃんめっちゃ可愛いよ」「益若さんかわいすぎる」「オトナ可愛い」「可愛すぎる」「彼女になって欲しい」「す、好きです」