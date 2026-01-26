今から60年前の1966年。世代を超えて愛される特撮ヒーロー番組『ウルトラマン』が誕生しました。その誕生と「週刊少年マガジン」の関係を紐解いた前編から続きます。特撮ヒーローがカメラマンの人生を変えた子供たちの嗜好が、ある一人のカメラマンの人生まで変えることになりました。講談社写真部の大島康嗣（おおしま・やすじ）さんです。55年間にわたり特撮ヒーローを撮り続けた伝説のカメラマンの仕事は、2022年に『HERO大島