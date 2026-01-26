既存車両を「最新」の状態へボルボは今年後半、「史上最大級の無線アップデート」として、世界中の250万台を対象に新たなインフォテインメント・インターフェースを展開する計画だ。【画像】最新技術満載のボルボ次世代EV【新型EX60を詳しく見る】全36枚2020年の『XC40リチャージ』（現EX40）以降に導入されたアンドロイド・オートモーティブOSを搭載する全ボルボ車に、新しいUX（ユーザーエクスペリエンス）がインストールされ