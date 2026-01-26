静岡市葵区の駿府城公園で、早咲きの土肥桜がピンク色の花を咲かせ、見頃を迎えている。蜜を求めに訪れたメジロが枝の間を飛び交い、かれんな鳴き声を響かせていた。土肥桜は茎が長く、一つの枝に６、７個の花をつけ、下向きに咲くのが特徴。カンヒザクラの仲間と言われ、早咲きで知られる河津桜よりも１週間ほど早く開花する。２４日には、カップルや愛犬を連れた人たちが、青空の下で咲き誇る花にカメラを向け、一足早い春