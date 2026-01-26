豊田方面の大渋滞が解消へNEXCO中日本は2026年1月21日、東名高速上り線の日進JCT→東名三好IC間で、片側2車線を3車線に変更する工事に着手すると発表しました。朝ラッシュ時の混雑緩和を目的としています。東京と中部エリアを結ぶ大動脈である東名高速は、各地で渋滞ポイントがあります。そのひとつが、愛知県内の日進JCT→東名三好ICです。【画像】超便利!? これが東名「3車線化工事」の区間です 画像で見る（5枚）名古