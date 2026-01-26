ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２６日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で「上野のパンダきのうで見納めあす出国」が２位に入ったことを報じた。５万８４６２が選び、ランキングが決定した。東京・上野動物園で飼育されている双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイの最終観覧が２５日午後、終了した。最終観覧枠は午後３時４５