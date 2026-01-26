日本初となる男性同士の恋愛リアリティショー『ボーイフレンド』のシーズン2が、1月13日よりNetflixにて世界独占配信中。美しい雪景色を舞台に10人のBoysが約2ヵ月間共同生活をしていくという内容に多くの人が心を震わされている。今回は、9話までの中で印象深いシーンやセリフをピックアップ。ここまでのハイライトを振り返りたい。【写真】真っ白な景色の中で恋と友情を深めていくBoysたちの生活、写真でのぞき見■ウィリアム