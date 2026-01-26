ÇÐÍ¥¤Î¾®ÌîÉðÉ§¤ÈÂ¼°æÔ¢É×¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ±´ü¤Ë¤ÏÁáÀ¤¤ÎÅÁÀâ½÷Í¥¤â¡ªÍÅ¤·¤¤ÈþËÆ¤âÌ¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿ 1963Ç¯Ï»ËÜÌÚ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÇÐÍ¥ºÂ¤ÎÍÜÀ®½ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¾®Ìî¡¢Â¼°æ¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏ°æÉðÃË¤µ¤ó¡¢²ÆÈ¬ÌÚ·®¤µ¤ó¡¢ÎÓÎ´»°¤µ¤ó¡¢¸¶ÅÄË§Íº¤µ¤ó¡¢Á°ÅÄ¶ã¡¢ÂÀÃÏ´îÏÂ»Ò¤µ¤ó¡¢·ª¸¶¾®´¬¤é¡ÄÆ±´ü¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡Ö²Ö¤Î15´ü¡×¤È¤è¤Ð¤ìÆüËÜ±é·à³¦¤ò»Ù¤¨¤ëÌ¾Í¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ Âç³Ø¤òÃæÂà¤·¤ÆÍÜÀ®½ê¤ËÆþ¤Ã